В Ступине прошла акция «Победа одна на всех» в преддверии 9 Мая

В преддверии Дня Великой Победы, 8 мая, в сквере имени В. Ф. Полякова у Вечного огня состоялась патриотическая акция «Победа: одна на всех». Мероприятие напомнило о подвиге многонационального народа, объединившегося в борьбе с общим врагом. С речью к собравшимся обратился глава городского округа Ступино Сергей Мужальских, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сегодня, в преддверии Дня Победы, мы собрались у Вечного огня, чтобы еще раз вспомнить тех, кто ценой своей жизни, мужества и самоотверженности отстоял свободу нашей Родины. Акция „Победа: одна на всех“ имеет особый смысл. Великая Победа действительно была общей — ее приближали люди разных национальностей, разных возрастов и профессий. На фронте и в тылу они стояли плечом к плечу ради одной цели. И сегодня особенно важно сохранять историческую правду, передавать память молодому поколению, не позволять забыть, какой ценой была завоевана Победа. Пусть память о героях Великой Отечественной войны всегда живет в наших сердцах. Пусть наша страна остается сильной и единой. И пусть слово „Победа“ всегда звучит как символ мужества, стойкости и любви к Родине. С наступающим Днем Великой Победы!» — сказал Сергей Мужальских.

В мероприятии приняли участие депутаты окружного Совета депутатов, местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, молодогвардейцы, участники военно-патриотических движений, волонтеры регионального движения «Волонтеры Подмосковья», учащиеся образовательных учреждений и неравнодушные граждане.

Центральным символом акции стала световая инсталляция: сотни свечей выложили у Вечного огня в слово «ПОБЕДА». Каждая свеча символизировала память о человеке, отдавшем жизнь за свободу будущих поколений. Особую атмосферу создали школьники, которые произнесли слово «Победа» на 15 языках народов России — так, как его произносили те, кто шел в атаку, работал у станка и ждал родных с фронта.

У Вечного огня прозвучали песни военных лет, стихи поэтов-фронтовиков разных национальностей и проникновенные слова о силе народного единства. Все присутствующие вместе спели песню, знакомую каждому россиянину, — «Катюша».

В годы Великой Отечественной войны на фронтах и в тылу плечом к плечу сражались представители более трехсот национальностей. Их единство стало основой Великой Победы, которую ковали все народы Советского Союза. Акция «Победа: одна на всех» еще раз напомнила об этом важнейшем уроке истории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.