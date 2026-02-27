В Ступине прошел «Робото Fest»

В новом корпусе МБОУ СОШ № 8 Ступина состоялся муниципальный фестиваль технического творчества, собравший юных инженеров из школ городского округа. Участники погрузились в мир высоких технологий, программирования и инженерной мысли, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Организатором фестиваля выступило муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский экологический центр „Островок“.

«Мы каждый год проводим „Роботофест“ в городском округе Ступино, начиная с 2017 года. В этом году добавились новые направления, такие как: гонки БПЛА и гонки радиоуправляемых машинок для привлечения внимания юных мальчишек. Для взрослых молодых людей также была введена отдельная категория. Мероприятие посетило много отцов с детьми, которые принесли собранные из конструктора машинки с пультом радиоуправления. На фестивале присутствуют направления, связанные с беспилотниками,» — поделилась директор ДЭЦ «Островок» Елена Минаева.

Программа мероприятия содержала 11 номинаций, в которых соревновалось более двухсот детей.

Одной из секций фестиваля был семинар «Большие гонки 3», благодаря которому популяризируется направление — робототехника. Площадка семинара объединила теорию и практику для наиболее быстрого и увлекательного обучения.

Секция «Гонки радиоуправляемых машинок» стала одним из ярких событий «Робото festa». Участники соревновались на специально оборудованной трассе с различными препятствиями: крутыми поворотами, скоростными прямыми участками и искусственными преградами. Зрители с восторгом следили за стремительными заездами: машины на радиоуправлении преодолевали сложную трассу.

«Мы волновались, готовили нашу машину к гонкам всю предыдущую неделю: меняли батарейки, колеса разбирали, подкрашивали, размещали наклейки, проверяли общее состояние. На гоночной трассе были сложные участки, скользкое покрытие, приходилось уделять особое внимание на поворотах,» — отметили воспитанники ДЭЦ «Островок» Николай Дебров и Степан Можаров.

Участники мероприятия отметили высокий уровень организации и интересные конкурсные задания, которые позволили проверить свои силы в деле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.