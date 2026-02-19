В Ступине прошел профориентационный форум «Образование и карьера»

Во Дворце культуры Ступина прошел масштабный профориентационный форум «Образование и карьера». В нем приняли участие около 30 учебных заведений высшего и среднего образования, а также предприятия городского округа, которые рассказали школьникам и студентам, какую профессию выбрать и куда пойти получать образование, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Какую профессию выбрать и куда пойти получать образование, узнали школьники и студенты из Ступина. Во Дворце культуры прошел масштабный профориентационный форум «Образование и карьера». В нем приняли участие около 30 учебных заведений высшего и среднего образования, а также предприятия городского округа.

На стенде Академии гражданской защиты МЧС России любой желающий мог сдать норматив по надеванию боевой одежды пожарного или костюма РХБЗ. Также здесь продемонстрировали беспилотники и робототехнические комплексы, в том числе робота «Муравей». Рассказали, как проходит обучение и по какой профессии можно работать в дальнейшем. Как отметил учащийся академии Вадим, сюда приходят учиться те, кто хочет участвовать в спасении людей, помогать им, кто любит дисциплину и готов к новым вызовам.

О своих программах обучения рассказали представители МСХА им. Тимирязева, Российской таможенной академии, Военного университета им. кн. А. Невского и других.

Форум проводится, в том числе, в целях повышения престижа профессий, необходимых в аграрно-промышленном комплексе. Стенд Рязанского агротехнологического университета им. Костычева включал факультеты: автодорожный, инженерный, экономический, технологический и ветеринарный. Вуз взаимодействует с крупными предприятиями АПК, и практика у студентов уже проходит на будущих рабочих местах. Ассистент кафедры электроснабжения и энергетики Алексей Алексеев отметил, что инженеры-электрики проходят практику на подстанциях и предприятиях холдинга «Россети». Инженеры-механики сейчас оттачивают мастерство и присматриваются к будущей профессии в сельском хозяйстве и не только.

Большой стенд на форуме представил Губернский колледж из города Серпухова. Он играет большую роль в системе образования Подмосковья и готовит специалистов по 20 программам. В их числе — дизайн, садово-парковое и ландшафтное строительство, дошкольное образование, парикмахерское искусство и технологии индустрии красоты и многие другие. Всем желающим раздавали информационные брошюры, а также отвечали на волнующие вопросы. Также здесь можно было подробно узнать о возможностях целевого обучения от организаций и предприятий г. Ступино, таких как АО «СМПП», АО «СХЗ», ПАО «Аэросила», ОМВД г. о. Ступино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.