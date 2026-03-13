В Ступине ликвидируют 240 аварийных деревьев в 2026 году

В Ступинском округе в 2026 году планируют убрать 240 аварийных и сухостойных деревьев вблизи садовых товариществ и населенных пунктов. Работы уже ведут специалисты Ступинского филиала ГАУ МО «Мособллес», сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Сотрудники Ступинского филиала ГАУ МО «Мособллес» продолжают плановое обследование лесных участков и ликвидацию деревьев, представляющих угрозу для жителей. Особое внимание уделяют территориям рядом с СНТ и населенными пунктами.

В Ульяновском участковом лесничестве возле СНТ «Карусель» в городском округе Ступино специалисты уже спилили 21 аварийное дерево. Работы провели для предотвращения возможного падения стволов на прилегающие территории.

Еще 16 аварийных деревьев подрядная организация убрала в Бояркинском участковом лесничестве рядом с СНТ «Южное» городского округа Коломна. В ведомстве подчеркнули, что сухостой и поврежденные деревья при неблагоприятной погоде могут упасть, повредить имущество и создать угрозу жизни и здоровью людей.

Всего в 2026 году в Ступинском филиале запланирована ликвидация 240 аварийных деревьев. Работы проводят для обеспечения безопасности жителей и поддержания надлежащего состояния лесного фонда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность взаимодействия с садовыми некоммерческими товариществами.

«Традиционно у нас идет работа по зимним, весенним контейнерным площадкам, и, что важно, я очень надеюсь, что наши коллеги, главы, члены нашей команды сопровождают работу, связанную с СНТ. Перезаключение контрактов, <…> все эти, кому-то может показаться — детали, на самом деле — основополагающие вещи, приведут нас к хорошему и важному, заметному результату», — подчеркнул Воробьев.