В столице подвели итоги конкурса «Лидеры закупок Москвы»

В столице состоялась церемония награждения лауреатов профессионального соревнования «Лидеры закупок Москвы», объединившего более тысячи специалистов, работающих в контрактной системе города. По итогам финальных испытаний жюри выбрало семь лучших — как среди отдельных участников, так и среди коллективов, сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития, председатель жюри конкурса Мария Багреева.

Она уточнила, что более тысячи сотрудников из 46 органов исполнительной власти столицы подали заявки на первый профессиональный конкурс «Лидеры закупок Москвы». Он проходил в индивидуальном и командном форматах.

«В течение 3,5 месяцев эксперты решали сложные профессиональные задачи, искали нестандартные подходы и делились опытом результативной работы, демонстрируя глубокие знания о закупочных процессах в столице и высокий уровень компетенций. В ходе конкурса мы получили ценные предложения по совершенствованию системы закупок, в частности — развитию ЕАИСТ», — рассказала Багреева.

Заммэра добавила, что самые эффективные из них внедрят в работу. Они помогут дальнейшей оптимизации закупочной деятельности мегаполиса.

После отборочных этапов в финал вышли пять индивидуальных участников и девять команд. Из их числа жюри определило семерых победителей: трое отмечены в личном зачете, четверо — в командном.

В номинации «Лидер закупок» лучшим стал специалист департамента капитального ремонта Москвы. В категории «Профессиональный прорыв» победил сотрудник Центра организации дорожного движения правительства Москвы, а звание «Архитектор будущего московских закупок» завоевал представитель департамента экономической политики и развития города.

Среди команд в номинации «Лидеры закупок» первенствовал коллектив «24/7» управления делами мэра и правительства Москвы. В номинации «Особое признание» награду получила команда «Леди в законе» от департамента труда и социальной защиты населения. В категории «Лучшая видеовизитка» лауреатом стала zakupki_eco_mos департамента природопользования и охраны окружающей среды, а в номинации «Твой город — твое дело» — коллектив «Тендерологи» комитета по архитектуре и градостроительству.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, программа конкурса включала тесты и решение практических задач, направленных на развитие столичной контрактной системы.

«Реализация этой инициативы позволила не только выявить сильнейших специалистов, чьи начинания принесут пользу городу, но и обогатить профессиональное сообщество новым опытом. Участники прокачали полезные в работе навыки, которые обязательно помогут им внести вклад в будущее закупок столицы», — пояснил Пуртов.

Первый профессиональный конкурс «Лидеры закупок Москвы» стартовал в столице 11 августа и состоял из нескольких этапов, где оценивались не только профессиональные знания, но и творческий подход, а также умение работать в команде. Организаторами выступили департамент по конкурентной политике и управление кадровых сервисов правительства Москвы. Все победители получили ценные награды.

Контрактная система Москвы демонстрирует высокие результаты. Столица занимает лидирующие позиции в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Благодаря стандартизации процедур, использованию цифровых инструментов и активному привлечению малого бизнеса, московский госзаказ обеспечивает экономию на каждом этапе процесса.

Больше информации об экономике Москвы — в официальных каналах комплекса экономической политики в мессенджерах Telegram и MAX.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.