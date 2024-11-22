В США заявили о панике на Украине из-за угрозы удара РФ
Американский журналист Лайонс: в Киеве началась паника из-за угрозы удара
Журналист Джон Лайонс из США заявил, что на Украине и в ВСУ началась паника из-за угрозы возможных ответных ракетных ударов ВС РФ. Об этом сообщает Газета.ru.
«Паника также и в Киеве. Американцы получили разведданные о готовящейся крупной воздушной атаке», — сказал Лайонс в эфире телеканала ABC News.
Он подчеркнул, что аналогичные настроения наблюдаются и в украинской армии в зоне столкновения.
Журналист добавил, что президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны не поддаваться панике.
Также 20 ноября диппредставительство США на Украине объявило, что закрывается из-за возможной угрозы серьезного нападения.