В США заявили о панике на Украине из-за угрозы удара РФ

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Журналист Джон Лайонс из США заявил, что на Украине и в ВСУ началась паника из-за угрозы возможных ответных ракетных ударов ВС РФ. Об этом сообщает Газета.ru .

«Паника также и в Киеве. Американцы получили разведданные о готовящейся крупной воздушной атаке», — сказал Лайонс в эфире телеканала ABC News.

Он подчеркнул, что аналогичные настроения наблюдаются и в украинской армии в зоне столкновения.

Журналист добавил, что президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны не поддаваться панике.

Также 20 ноября диппредставительство США на Украине объявило, что закрывается из-за возможной угрозы серьезного нападения.