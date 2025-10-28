В Социальном центре «Орехово-Зуевский» развивают уникальное направление

Основополагающий принцип занятий — взаимосвязь речи, музыки и движения. Музыка здесь не просто фон — она помогает компенсировать речевые трудности и мягко активизирует мозг ребенка.

Открытое занятие группы «Нейроритмы» прошло в орехово-зуевском детском реабилитационном отделении. На этот раз вместе с ребятами участвовали и родители, чтобы увидеть, как проходят занятия, какие упражнения можно повторять дома и каких успехов уже достигли их дети.

Занятия проходят под руководством учителя-дефектолога Оксаны Шиповой и музыкального руководителя Марины Федорчук. В группе ребята от 2,5 до 4,5 лет, которые нуждаются в особом подходе и дополнительной поддержке.

Здесь дети учатся ориентироваться в схеме тела, понимать и выполнять инструкции, различать цвета, формы, размеры, развивают речь и координацию. Используются музыкальные инструменты: палочки, барабаны, ложки, колокольчики — и все, что помогает прочувствовать ритм.

В начале курса ребятам сложно было усидеть на месте, выполнять инструкции взрослых и воспринимать обращенную речь. После трех месяцев занятий многие стали внимательнее слушать, активнее участвовать, больше говорить, а некоторые даже попадают в такт музыке.

