В Солнечногорском индустриальном парке «Есипово» делают спортивные площадки

В индустриальном парке «Есипово» под Солнечногорском работает уникальный завод компании «КЕНГУРУ.ПРО». Предприятие выпускает уличные спортивные комплексы, воркаут-площадки, баскетбольные стойки и теннисные столы.

Завод работает в России с 2011 года. За это время компания установила более 9 тысяч спортивных площадок в 70 странах. Предприятие имеет статус резидента «Сколково», где ведет разработку оборудования из анодированного алюминия.

Производство в «Есипово» запустили в 2024 году. В цехе трудятся больше 50 человек — местные жители из Солнечногорска, Зеленограда и Одинцовского района.

В прошлом году компания представила новую линейку оборудования из анодированного алюминия. До этого конструкции делали в основном из стали, но перешли на алюминий — он гораздо устойчивее к коррозии.

На заводе организован полный цикл производства. Металл режут, сваривают, обрабатывают дробью — это лучше, чем пескоструй, грунтуют и красят, а лазерный станок и сварочный робот ускорили выпуск продукции и сократили ручной труд.

«Многие производители пропускают важные этапы обработки. Мы же делаем все по технологии: дробеструйка, цинкосодержащий грунт, порошковая покраска. Это влияет на качество», — объяснил гендиректор завода Владимир Кечин.

Спортивные площадки выпускают в трех цветах: сером, «шампань» и черном.

Сейчас в компании готовятся к летнему сезону — здесь ожидают роста отгрузок на 30–40% по сравнению с прошлым годом. На всю свою продукцию производитель дает гарантию 50 лет.

Планы на текущий год — выпустить около 300 теннисных столов, 400 баскетбольных стоек и несколько тысяч воркаут-комплексов.