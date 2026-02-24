В Солнечногорске завершают третий модуль «Героев Подмосковья»

В мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске 24 февраля завершается третий модуль программы «Герои Подмосковья», посвященный региональному и муниципальному управлению. С 16 по 25 февраля участники проходят лекции и практические занятия от преподавателей РАНХиГС и представителей правительства Московской области.

Образовательная программа стала продолжением федерального проекта «Время Героев», реализуемого по инициативе президента РФ. Ее цель — подготовка квалифицированных управленческих кадров из числа участников СВО для работы в органах власти и коммерческих организациях Подмосковья.

Сегодня в расписании — лекция доктора юридических наук Екатерины Шугриной о деятельности совета муниципальных образований и занятие политолога Сергея Фрольцова о вызовах публичной власти. Кандидат юридических наук Сергей Суйков проведет практикум по антикоррупционным стандартам поведения.

В программе участвуют 65 человек, имеющих боевые заслуги и награды. Ранее они прошли модули «Государственная политика и система госуправления» и «Экономика и финансы». Между этапами слушатели стажируются в органах власти под руководством наставников из числа членов правительства региона, депутатов и глав муниципалитетов.

25 февраля участники сдадут экзамены и пройдут итоговое тестирование. Заключительный, четвертый модуль, посвященный современным управленческим технологиям, запланирован на апрель. Лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве или войдут в кадровый резерв.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье стартует региональный этап программы «Время героев», она будет проводиться по 4 направлениям: «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель».

«Запускаем региональный этап программы «Время героев». Вы знаете, что такая программа существует на региональном уровне, соответственно мы реализуем ее по 4 направлениям в Московской области», — заявил губернатор.