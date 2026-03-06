В Солнечногорске проверили питание в лицее №1

Проверка организации школьного питания прошла 5 марта в лицее №1 имени Александра Блока в Солнечногорске в рамках проекта «Родительский контроль». Родители учеников вместе с депутатом совета депутатов округа оценили качество обеденного меню, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проверку провели в рамках губернаторского проекта «Родительский контроль», который действует в Московской области с 2020 года. В ней приняли участие родители школьников и руководитель местной общественной приемной партии «Единая Россия», депутат совета депутатов округа Артем Жаров.

Участники продегустировали обед, в который вошли картофельный суп с рисом, отварной картофель с зеленью, рубленые котлеты из говядины, свежие огурцы и помидоры, а также кисель. Проект направлен на повышение прозрачности системы школьного и дошкольного питания и дает родителям возможность лично оценить рацион детей.

«Такие мероприятия позволяют убедиться в соблюдении нормативов и стандартов, а также получить обратную связь от родителей по качеству питания. Родительский контроль проводят на регулярной основе во всех образовательных учреждениях муниципалитета», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

По данным администрации, питание в школах округа соответствует единому стандарту Московской области, сбалансировано по калорийности и микроэлементам и согласовано с министерством образования региона и управлением Роспотребнадзора.

«Все родители, принявшие участие в дегустации, остались довольны качеством и разнообразием блюд», — отметил Артем Жаров.

Принять участие в дегустации может любой родитель или законный представитель один раз в три месяца. Для этого необходимо обратиться к классному руководителю, воспитателю или социальному педагогу либо подать заявку через ФГИС «Моя школа».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.