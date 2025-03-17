В Солнечногорске провели учения по спасению людей из ледяной воды

В Солнечногорске провели тренировку по спасению людей из полыньи. В ней участвовали сотрудники МКУ «СолнСпас» и государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа.

По замыслу рыбак провалился под лед. Спасатели увидели это во время патрулирования, отработали действия с использованием спецсредств и оказали первую помощь «пострадавшему».

«Сейчас достаточно тонкий лед, порядка 10 сантиметров, береговая зона уже растаяла. Поэтому однозначно выход на лед запрещен. Помимо учений, мы объезжаем акваторию. При обнаружении людей на льду рекомендуем им немедленно вернуться на сушу», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск по вопросам безопасности Максим Барков.

Кроме того, на водоемах округа: озере Сенеж, Истринском водохранилище и реке Клязьме — установили порядка 20 предупреждающих знаков «Выход на лед запрещен!».

«Таблички устанавливаем в местах, где выход на лед осуществляется гражданами интенсивно. Это делается для безопасности людей. В связи с установившимися погодными условиями таяние льда проходит гораздо интенсивнее, и опасность провалиться под лед велика», — отметил заместитель директора МКУ «СолнСпас» Александр Сафулин.

Как отмечают спасатели, в этом году в Солнечногорске не было провалов людей под лед. Для экстренных случаев подготовлены спасательные и водолазные группы. Специалисты регулярно патрулируют территории, ведут предупреждающую информационную работу, раздают листовки.

Если стали свидетелем провала человека под лед, нужно вызывать спасателей по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.