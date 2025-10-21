В Солнечногорске провели более 60 рейдов по соблюдению торговых и миграционных норм

Сотрудники Управления потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства совместно с представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия, а также правоохранительными органами регулярно проверяют соблюдение торговых и миграционных законов на территории городского округа Солнечногорск. С начала 2025 года проведено около 60 рейдов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время последнего мониторинга выявлено два нарушения по ст. 4.7 КоАП МО за нарушение правил розничной торговли, четыре нарушения миграционного законодательства по ст. 18.10 и 18.17 КоАП РФ, а также отдельные случаи несоблюдения санитарных норм, неправильной маркировки товаров и отсутствия терминалов для безналичной оплаты.

«Данные меры призваны укрепить законность и обеспечить надежную защиту прав потребителей. Наша задача — создать комфортную и безопасную среду для всех жителей и гостей округа, и мы активно работаем над ее достижением», — прокомментировал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

В случае выявления нарушения правил торговли, солнечногорцы могут обращаться на Горячую линию главы по номеру: 8(800)201-67-47, или в Управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства, телефон: 8 (496-26) 3-85-47.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.