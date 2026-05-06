В Солнечногорске проведут более 280 мероприятий ко Дню Победы

В городском округе Солнечногорск к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне организуют более 280 мероприятий. В программе — церемонии возложения, концерты, выставки и патриотические акции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе запланированы десятки памятных и культурных событий. Более 30 церемоний возложения цветов пройдут у монументов, стел, памятных знаков, братских могил и воинских захоронений. Традиционно 9 мая жители смогут почтить память павших на Советской площади у памятника «Воин-освободитель», а также в микрорайоне Рекинцо у мемориала «Скорбящая мать».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.