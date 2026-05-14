В Солнечногорске Подмосковья выявили 33 миграционных нарушения

Рейд по соблюдению миграционного законодательства прошел в распределительных центрах Солнечногорска, где проверили 257 человек. По итогам к ответственности привлекли 33 нарушителей, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Сотрудники департамента миграционной безопасности миграционной службы МВД России и ЦВМ МВД России совместно с управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области при участии народной дружины Солнечногорска провели профилактическое мероприятие на территориях крупных распределительных центров.

Всего проверили 257 человек, в том числе 164 иностранных гражданина. По результатам рейда 33 человека привлекли к административной ответственности. Составлено 32 протокола за незаконную трудовую деятельность по статье 18.10 КоАП РФ и 19 протоколов за нарушение режима пребывания по статье 18.8 КоАП РФ. Двое иностранных граждан находились в России при действующем запрете на въезд.

В главном управлении региональной безопасности Московской области подчеркнули, что подобные проверки в регионе проводят регулярно. Их цель — обеспечить безопасность и сформировать комфортную среду для жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона выступают за порядок и дисциплину в миграционной сфере.

«Тема национальных отношений важна в каждом регионе, а в Московской области особенно. Это большой мегаполис, который развивается, растет. Все, что касается экономики, требует привлечения трудовых ресурсов», — сказал Воробьев.