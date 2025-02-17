В Солнечногорске почтили память воинов-интернационалистов

Торжественный митинг, посвященный 36-й годовщине завершения выполнения задач 40-й армией в Афганистане, состоялся на Советской площади в Солнечногорске. Собравшиеся почтили память воинов и возложили цветы, сообщает пресс-служба администрации округа.

В мероприятии участвовали ветераны боевых действий в Афганистане, участники специальной военной операции и члены их семей, руководство округа, депутаты, общественные организации, учащиеся школ, юнармейцы, молодогвардейцы, воспитанники кадетских классов, неравнодушные жители округа.

427 солнечногорцев принимали участие в боевых действиях в Афганистане, 9 из них погибли, исполняя интернациональный долг.

«Мы вместе с ветеранами, представителями общественных организаций и жителями округа помним и благодарим всех, кто прошел через эти испытания. Наш долг — поддерживать ветеранов, помогать семьям погибших и передавать молодому поколению правду о тех событиях», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ветеран боевых действий в Афганистане Андрей Воробьев напомнил о подвиге наших солдат в Афганистане, поблагодарил ветеранов, которые в тяжелые постсоветские времена поднимали страну, родителей, воспитавших настоящих мужчин. С отдельными словами почета и благодарности он обратился к бойцам СВО.

«Поколение настоящих бойцов, ребят, которые с оружием в руках выполняют свой долг, защищая свою Родину, проявляя мужество, героизм в ходе специальной военной операции. Им низкий поклон», — поблагодарил руководитель Солнечногорского отделения «Боевого братства», ветеран боевых действий в Афганистане Андрей Воробьев.

Участники митинга почтили память бойцов минутой молчания и возложили цветы к мемориалам воинам-солнечногорцам, павшим в локальных войнах и в ходе специальной военной операции.

Во время события 16-ти новым членам местного отделения «Боевого братства» вручили документы. Активных участников движения наградили благодарственными письмами, медалями и кубком за волонтерство, поддержку участников СВО и другую деятельность .

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.