В Солнечногорске отмечают День воссоединения Крыма с Россией

В городском округе Солнечногорск проводят около 200 мероприятий, приуроченных ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Они проходят во всех территориальных управлениях, сообщает пресс-служба администрации округа.

Праздничные программы организуют в школах, детских садах, библиотеках, домах культуры, молодежных центрах. Они включают уроки мужества, мастер-классы, выставки, литературно-музыкальные вечера, акции и другое.

«Ровно 11 лет назад, в 2014 году, Крым и Севастополь официально стали частью нашей страны. Это историческое событие стало результатом выбора миллионов людей, которые решили вернуться домой. Для нас, жителей Солнечногорска и всей России, этот день — символ единства, справедливости и силы нашей страны. Во всех территориальных управлениях мы проводим более 200 мероприятий, которые посвящены воссоединению Крыма», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Мероприятия проходят в рамках патриотического проекта «Успех V единстве поколений». Его реализуют по инициативе партии «Единая Россия».

Так, в гимназии № 6 окружной депутат Владимир Дацюк провел урок мужества. Он рассказал школьникам об истории Крыма, воссоединении полуострова с Россией и других значимых исторических событиях, связанных с регионом.

«Мы воспитываем у наших молодых людей гордость за нашу страну, чтобы они преумножали достижения поколений и традиции, ценили место, где родились и живут, становились патриотами родины», — отметил депутат Совета депутатов г. о. Солнечногорск Владимир Дацюк.

День воссоединения Крыма с Россией отмечают 18 марта. 11 лет назад в этот день по итогам общекрымского референдума Республика Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации.

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