В Солнечногорске открыли экспозицию в память о погибших героях

В музее Ложковской школы состоялась торжественная церемония открытия экспозиции, посвященной памяти четверых выпускников, героически погибших при выполнении боевых задач и посмертно награжденных орденами Мужества, сообщили в пресс-службе округа.

Эти бойцы стали настоящим примером мужества и отваги, отдав свои жизни за Родину. Почтить память павших выпускников на церемонию открытия собрались их родные и близкие, дети, учителя, а также представители администрации округа и депутаты.

«Когда организовывали кадетские классы, никто и представить не мог, что судьба приведет к тому, что все ребята, обучавшиеся военному делу в школе, станут героями. Школа играет важную роль в формировании гражданской позиции, и такие экспозиции помогают молодому поколению понять цену мира и подвиг своих земляков, воспитывая гордость за историю страны», — отметила руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар.

Открытие экспозиции провели в рамках проекта «Успех в Единстве поколений». В дополнение к музейной экспозиции, 9 мая на территории школы высадили аллею из четырех кустов сирени — по числу погибших выпускников. Теперь любой желающий может посетить аллею памяти. Экспозиция в школьном музее также доступна для всех в часы его работы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.