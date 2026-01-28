В Солнечногорске очищают от снега детскую площадку в Центральном парке

В Центральном парке Солнечногорска 28 января с семи утра ведется уборка снега на главной детской площадке и других зонах отдыха.

В Солнечногорске бригады коммунальных служб проводят активную уборку снега в Центральном парке культуры и отдыха. Особое внимание уделяют главной детской площадке, которую освобождают от сугробов для обеспечения безопасности детей.

Работы стартовали в семь утра и продлятся до 22 часов. В уборке задействованы десять сотрудников и одна единица техники. Кроме того, приводят в порядок пешеходные дорожки и остальные зоны отдыха парка.

По всему городскому округу на улицах работают более 200 единиц техники и 300 дворников. В круглосуточном режиме трудятся 198 рабочих управляющих компаний и свыше 60 роторных снегоочистителей. Меры принимаются для поддержания доступности и безопасности городской инфраструктуры в условиях снегопадов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.