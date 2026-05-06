В Солнечногорске обновят парк к летнему сезону

Парк в Солнечногорске готовят к летнему сезону: 5 мая глава округа Константин Михальков проверил ход работ вместе с депутатами и жителями. В общественном пространстве обновляют инфраструктуру, готовят пляжную зону и планируют новые активности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время обхода участники осмотрели обновленные лавочки и стенды с фотографиями и биографиями выдающихся жителей округа. Также они оценили состояние инфраструктуры и выполненные работы по благоустройству территории. Отдельное внимание уделили общему содержанию парка и его готовности к приему посетителей в летний период.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.