сегодня в 14:24

В Солнечногорске на Рабочей улице убирают снег во дворах

Коммунальные службы 19 февраля в 12:00 проводят уборку снега на Рабочей улице в Солнечногорске. Во дворах и проездах работает спецтехника, округ переведен на круглосуточный режим очистки.

На Рабочей улице в Солнечногорске задействован трактор со щеткой и отвалом. Техника очищает дворы и внутриквартальные проезды от снега.

Округ переведен на круглосуточный режим уборки. На дороги вышли более 100 единиц спецтехники, для расширения проезжей части используют роторы. На улицах работают свыше 300 рабочих.

В приоритете остаются магистрали, а также подъезды к школам и больницам. Управляющие компании очищают придомовые территории. Водителей просят не парковать автомобили вдоль проезжей части, чтобы не мешать работе техники, и по возможности пользоваться общественным транспортом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.