В Солнечногорске Московской области прокуроры провели прием граждан

Военный прокурор 98 военной прокуратуры гарнизона подполковник юстиции Кольцов Константин, Солнечногорский городской прокурор старший советник юстиции Шишов Артем и глава городского округа Солнечногорск Московской области Михальков Константин 27 марта провели личный прием семей — членов участников специальной военной операции, говорится на портале органов военной прокуратуры.

Поступившие обращения касались вопросов предоставления льгот и социальных гарантий, получения федеральных и региональных выплат.

Всем обратившимся даны необходимые разъяснения. По сообщениям, требующим прокурорского вмешательства, организованы проверочные мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.