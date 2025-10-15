В Солнечногорске благоустроили 8 дворов и 4 «народные тропы»

В городском округе Солнечногорск продолжается реализация программы комплексного благоустройства дворовых территорий Московской области. На сегодняшний день работы завершены по 8 адресам. Специалисты заменили свыше 13 тыс. кв. м асфальта на внутридворовых проездах, отремонтировали более 4 300 кв. м тротуаров, обустроили свыше 1800 кв. м новых парковок. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, у дома № 30 в поселке Смирновка сделали новый асфальт площадью свыше 970 кв. м, удобные тротуары — больше 490 кв. м, заменили старые бордюры. Кроме того, организовали удобное парковочное место размером почти 680 кв. м.

В этом же населенном пункте на дворовой территории у домов № 31 и 32 отремонтировано асфальтовое покрытие внутридворового проезда почти на 4500 кв. м, оборудованы тротуары на 1600 квадратных метров. Территория преобразилась, став привлекательнее благодаря появлению зеленых насаждений, удобных скамеек и аккуратных урн.

В деревне Радумля в микрорайоне Механический завод во дворе у домов № 1, 4, 14, 15 уложили асфальт на площади чуть больше 3120 кв. м, обустроили пешеходные дорожки 640 кв. м, организовали парковочное место размером 259 кв. м.

Отметим, что работы также уже завершены по следующим адресам: у дома № 5 по улице Молодежная в Солнечногорске, в деревне Толстяково во дворе у домов № 33 и 35, в деревне Кривцово у дома № 22 и у домов № 23 и 24, в деревне Якиманское у дома № 4 по улице Д/О Прибрежный.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и при поддержке регионального правительства мы проводим обновление дворовых территорий и благоустройство народных троп на территории нашего округа. Все мероприятия, запланированные по девяти объектам в текущем году, будут закончены осенью», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Кроме того, на территории муниципалитета завершили обустройство пешеходных коммуникаций по четырем адресам: в Кривцово от парковки вблизи дома № 23 до автобусной остановки, в деревне Стрелино от дома № 70 также до автобусной остановки и в Солнечногорске от дома № 23 ул. Баранова до детского сада № 19, в поселке Смирновка от многоквартирного дома № 7А до одного из популярных сетевых магазинов. Всего в этом году обустроят 9 «народных троп».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.