В Симферополе уничтожили 2 тонны нелегальных бахчевых

сегодня в 20:45

Сотрудники администрации и правоохранительных органов Симферополя провели очередной рейд по пресечению незаконной уличной торговли фруктами и овощами. В ходе мероприятия у нелегальных продавцов было изъято около 2 тонн бахчевых культур, сообщает «Крым24» со ссылкой на пресс-службу городских властей.

На нарушителей, организовавших стихийную торговлю в неположенном месте, были составлены административные протоколы. Всю их продукцию конфисковали.

«Сегодня в ходе рейда составлены административные протоколы на нарушителей, изъято порядка 2 тонн бахчевых», — говорится в заявлении властей.

В администрации Симферополя также призвали жителей и гостей города воздержаться от покупок овощей, фруктов и другой продукции у нелегальных торговцев. Такая продукция может представлять опасность для здоровья, предупредили власти.