В школьном музее Подольска создали экспозицию вещей подольских курсантов

Ко Дню памяти Подольских курсантов в музее школы № 24 открыли экспозицию, на которой представлены вещи курсантов подольских артиллерийского и пехотного военных училищ. Большой вклад в создание выставки внесли участники военно-патриотического поискового отряда «Поиск». сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Здесь можно увидеть почтовую карточку, отправленную из госпиталя — Подольской школы № 6 в Тамбов в 1942 году. В письме автор пишет, что с ним все хорошо, и его выписали из госпиталя. Помимо прочего, есть редчайшие экспонаты — массо-габаритные макеты винтовок СВТ-38, СВТ — 40 производства Подольского завода № 460, гильзы и патроны с Подольского патронного завода № 17 и бинокль 90-летней давности, сделанный на Подольском оптическом заводе.

В преддверии памятной даты в музее проводят экскурсию для обучающихся. Среди них есть ученики кадетских классов, которые принимали участие в поисковых работах в районе деревни Ильино.

«Я уже два раза ездил на раскопки, всегда мечтал найти пулемет военных годов и верю, что у нас получится пополнить наш музей новыми экспонатами. В будущем обязательно буду продолжать заниматься этим и стану геодезистом или пойду работать в МЧС», — поделился Матвей Лукаш из 10Э класса.

Особый интерес у ребят вызвали личные вещи воспитанника Подольского училища Анатолия Никишина, который вывел из окружения Подольских курсантов и провел их от деревни Степановское в деревне Ильинское. Мальчик был награжден медалью «За оборону Москвы», а в 1985 году получил орден «Отечественной войны 2 степени». Совсем недавно выпускница школы № 24 Букина Екатерина, которая писала о нем исследовательскую работу, смогла связаться с внучкой Анатолия — Ириной Молотовой. Внучка Анатолия Никишина прислала фотографию 11-летнего Толи из фронтовой газеты 1941 года и удостоверение о награждении орденом «Отечественной войны 2 степени».

Во время интерактивной экскурсии ребята могут одеть военную форму и снаряжение тех лет, в том числе и копию формы курсанта Подольского Артиллерийского училища, почувствовать тяжесть оружия, которое встречало врага на подступах к Москве.

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