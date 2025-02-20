В школе Реутова открыли образовательное пространство с использованием технологий ИИ

Пространство оборудовано современными умными устройствами Sber (разработаны партнером Сбера, компанией SberDevices), которые помогут в работе с искусственным интеллектом (AI), и сервисом «Ассистент преподавателя», который позволит преподавателям экономить время и получать персонализированную аналитику. Программа мероприятий по развитию цифровых навыков у педагогов и учеников в «#ПростоКлассе» сформирована совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее».

«Сбер активно развивает образовательные продукты, которые помогают каждому совершенствоваться в профессии и осваивать новые навыки. Наши продукты направлены на развитие как профессиональных, так и „мягких“ навыков, обучение работе с технологиями искусственного интеллекта и создание инклюзивной образовательной среды. „#ПростоКласс“ — это вклад в будущее, в модернизациюобразовательной среды города Реутов и создание условий для всестороннего развития подрастающего поколения. Я уверен, что эти продукты принесут значительную пользу и помогут жителям города», — поделился управляющий Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов.

Сбер предоставляет годовой доступ к ИИ-сервису «Ассистент преподавателя». Этот сервис позволяет анализировать проведенные занятия. «Ассистент преподавателя» помогает создавать конспекты, стенограммы и дает развернутую аналитику по ряду важных параметров, среди которых — применение методических и социологических приемов, скорость речи, эмоциональная модальность, распределение разговорного времени между учениками и другие.

«Школа соответствует всем современным стандартам. В ней есть кабинеты для занятий по робототехнике, мультимедийное пространство, читальный зал, библиотечно-информационный центр с ИТ-зоной, многофункциональные спортивные залы, столовая и игровая инфраструктура. Кроме того, школа будет сотрудничать с градообразующим предприятием города — „НПО машиностроения“. Уверен, это станет полезным для ребят, в том числе при выборе будущей профессии. В целом, в области мы уделяем большое внимание строительству новых образовательных учреждений — только в этом году реконструируем и отремонтируем 17 школ», — сказал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

Кроме того, при поддержке Сбера в школе была установлена современная система видеоаналитики с использованием AI. 80 камер видеофиксациирасположены в зонах массового скопления учащихся. Они создают дополнительный контроль, помогают улучшить безопасность учебного заведения и обеспечить комфортное пребывание учеников и педагогов в образовательном пространстве.

«Отличительная особенность школы в том, что вместе с нашими партнерами, Сбером, мы реализуем здесь инновационные технологии, которые касаются как образовательного процесса, так и системы безопасности. Искусственный интеллект позволяет через камеры отслеживать нештатные ситуации, включая буллинг, и оперативно передавать сигнал ответственным сотрудникам. Наработанный здесь опыт распространим на все школы города», — резюмировал глава городского округа Реутов Филипп Науменко.