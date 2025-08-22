В школе № 7 Балашихи родители провели приемку учреждения к новому учебному году

Директор школы № 7 в мкр. Железнодорожный депутат горсовета Балашихи Галина Ченцова показала представителям родительского комитета, как учебное заведение подготовилось к 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В школе появилась современная мебель, сделан необходимый ремонт, благоустроена прилегающая территория, поступили новые учебники.

«Сегодня мы с родительским комитетом и коллегами-педагогами осмотрели готовность школы к новому учебному году. Показали новые комплекты учебников, подготовленные для выдачи, столовую. Одно из основных направлений образовательной деятельности — это трудовое обучение. Родители посмотрели мастерскую для мальчиков, узнали, какие созданы возможности для их творчества», — рассказала Галина Ченцова.

Родители осмотрели помещения, где их дети проводят большую часть времени: спортзал, столовую, классы, мастерские для уроков труда — и остались довольны увиденным.

«В этой школе у меня учатся двое детей, сын Михаил перешел в восьмой класс, дочь Мария — в шестой. Видно, что в летний период здесь активно готовились к новому учебному году, и на территории, и в здании. Покрасили стены, привели в порядок туалеты, входную зону. Очень красиво выглядят входы на территорию, они украшены цветами, стадион открыт для всех, дети могут свободно заниматься. Общаюсь с другими родителями, они высоко оценивают уровень нашей школы — и качество знаний, и благоустройство», — поделилась мама Ольга Казинова.

По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева регулярно появляются новые меры поддержки педагогов и совершенствуются существующие. Так, участникам проекта «ТОП 100» по привлечению лучших учителей и выпускников из других регионов, приступающим к работе 1 сентября 2025 года, полагается единовременная выплата 1,5 млн и 500 тыс. рублей соответственно.

Еще одна мера поддержки — компенсация части арендной платы для педагогов, снимающих жилье. И если по области 30 тыс. рублей ежемесячно компенсируют учителям ТОП-7 востребованных предметов, то в Балашихе по решению совета депутатов с сентября прошлого года часть аренды (15–20 тыс. рублей) оплачивают специалистам еще пяти профилей — иностранный язык, история, география, технология, физкультура.

«Я стала получать компенсацию аренды жилья с сентября прошлого года, сразу как появилась эта мера поддержки. Это значительная помощь, потому что цены на коммунальные услуги и на аренду растут. Огромная благодарность губернатору, это действительно очень хорошее подспорье», — подчеркнула учитель начальных классов школы № 7 Светлана Крячко.

В школе № 7 уже почти все готово к первому звонку нового учебного года, который детям предстоит провести в комфортной обстановке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.