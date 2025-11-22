В школе № 1 Егорьевска прошло занятие по тактической медицине

20 ноября с товарищеским визитом в школу № 1 города Егорьевска приехали инструкторы тактической медицины Александр и Лиана. Они провели для ребят занятие по подготовке к чрезвычайным ситуациям, сообщили в пресс-службе округа.

В течение нескольких часов специалисты обучали курсантов военно-патриотического клуба «Патриоты России» и юнармейцев первой школы методике оказания самопомощи и взаимопомощи. Ребята отрабатывали навыки наложения жгутов в условиях нулевой видимости, делали перевязки, учились правильно эвакуировать пострадавших.

В школе отметили, что это пригодится ученикам на соревнованиях по первой помощи и тактической медицине, на которые им предстоит поехать в ближайшем будущем.

В ходе беседы с инструкторами директор школы, депутат «Единой России» Георгий Аксенов также рассказал о мероприятиях, направленных на поддержку бойцов специальной военной операции, которые проходят в Егорьевске. Стороны планируют дальнейшее продолжение сотрудничества.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.