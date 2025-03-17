В школе Черноголовки проверили качество питания

Глава г. о. Черноголовка Роман Хожаинов проверил качество школьного питания. В МБОУ «Черноголовская СОШ» на постоянной основе организован «Родительский контроль», сообщает пресс-служба администрации округа.

«Тема школьного питания всегда остается актуальной. Мне, как отцу троих детей, важно, чтобы моего ребенка кормили вкусной и качественной едой», — говорит Роман Хожаинов.

Глава вместе с депутатским корпусом проверили организацию питания в школьной столовой корп. Халатникова. В столовой светло, чисто и уютно. Завтраки и обеды готовят на месте, блюда сбалансированные, порции рассчитываются с учетом возраста ребенка.

«На завтрак нам предложили омлет, хлеб, какао и печенье. Еда вкусная и горячая. Я все съел с удовольствием» — прокомментировал глава города.

Проконтролировать качество питания своего ребенка может каждый родитель по предварительной записи. Записаться на дегустацию можно через личный кабинет в школьном портале (ФГИС «Моя школа») или позвонив в отдел образования администрации по телефону: 8 (915) 027-74-44.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.