В школах Серпухова провели уроки и мероприятия, посвященные Крыму

19 марта в школе № 18 г. о. Серпухов ученикам старших и начальных классов была представлена информация о событиях 2014 года, когда Крым вернулся в состав России. Учителя подготовили увлекательные тематические викторины, которые не только расширили знания детей о республике Крым, но и способствовали развитию критического мышления и командной работы. Викторины включали вопросы о географии, культуре, истории и традициях Крыма, сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме того, в школьном Центре детских инициатив для юнармейцев была организована интеллектуальная викторина под названием «Знаешь ли ты Крым?», которая стала площадкой для обсуждения исторических фактов, мифов и реальности, связанных с Крымом.

Сами учащиеся также проявили свою креативность, подготовив тематические рисунки, отражающие их восприятие Крыма и его значимости для страны. Подобные мероприятия — отличная возможность для подрастающего поколения узнать больше о своей Родине, ее культуре и истории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.