В школах Новосибирской области открыты 390 профильных классов

В школах Новосибирской области работают 390 профильных классов, где ученики могут углубленно изучать отдельные дисциплины и готовиться к будущей профессии, сообщает Om1 Новосибирск .

В Новосибирской области школьники имеют возможность выбрать профильное обучение или углубленное изучение отдельных предметов. Такая система позволяет учащимся лучше подготовиться к профессиональной деятельности и учитывать индивидуальные интересы.

По информации регионального министерства образования, федеральные стандарты предусматривают углубленное изучение предметов в начальной и основной школе, а также профильное обучение в старших классах. Это помогает школьникам осваивать интересующие дисциплины на более высоком уровне.

В области действуют профильные классы по пяти направлениям: естественно-научное, гуманитарное, социально-экономическое, технологическое и универсальное. Всего открыто 390 профильных предпрофессиональных классов, среди которых инженерные, медицинские, педагогические, аграрные, кадетские и IT-классы.