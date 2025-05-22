В школах Ленинского округа прошли учения по антитеррористической безопасности

Всероссийские учения по антитеррористической безопасности прошли в школах Ленинского округа В подмосковном Ленинском городском округе во всех образовательных учреждениях муниципалитета прошли Всероссийские учения по антитеррористической безопасности. Главной площадкой для отработки практической части стал Видновский художественно-технический лицей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На базе Видновского художественно-технического лицея мы провели тренировку, где каждый заместитель по безопасности стал свидетелем отработки алгоритма при участии правоохранительных органов — УМВД, Росгвардии, МЧС и муниципальной комиссии по антитеррористической защищенности. Коллеги дали советы и указали на недочеты, чтобы, вернувшись на места, проделать те самые алгоритмы уже более правильно», — сказала начальник управления образования Ленинского городского округа Наталья Киселева.

В рамках учений были продемонстрированы различные чрезвычайные ситуации, в которых требовалось оперативно и слажено реагировать со стороны всех участников образовательного процесса. Практическая часть была разделена на два этапа: первый — захват заложников, второй — срабатывание на территории образовательной организации взрывного устройства, доставленного беспилотным летательным аппаратом.

Особое внимание уделялось практическим навыкам, включая эвакуацию из здания, оказание первой помощи и организация безопасного пространства. Служба охраны школы, учащиеся, преподаватели, сотрудники Росгвардии и МЧС успешно справились с отработкой этих сценариев, показав слаженную работу и высокий уровень подготовки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

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