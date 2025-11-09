В школах Химок введен единый патриотический стандарт

В 26 школах подмосковных Химок в настоящее время реализуется единый патриотический стандарт, в рамках которого на стендах в образовательных учреждениях размещается информация о лидерах страны, региона и города, а также о воинских званиях, символах и важнейших исторических датах, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Патриотический стандарт — это системная работа по укреплению исторической памяти и формированию у подрастающего поколения уважения к нашим государственным символам, героическим страницам страны и важнейшим датам», — сообщила начальник управления образования администрации Химок Юрия Кандалова.

Оформление школьных пространств в одном стиле проводится в рамках масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений». За время реализации только в «Тридцать первой школе» было проведено свыше 50 мероприятий.

«Программа прививает школьникам любовь к своей Родине, к своему Отечеству, дает возможность вспомнить и узнать что-то новое из истории нашей страны. Сегодня форматы патриотических встреч всегда разные и они выходят на новый уровень, ведь география реализации программы охватила всю Московскую область», — отметила директор школы Ольга Марасанова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.

