В школах Химок напишут пробное сочинение-допуск к ЕГЭ

Во всех школах Химок 14 ноября ученики 11-х классов попробуют свои силы в сочинительстве на заданную тему, а уже 3 декабря напишут сочинение по-настоящему. В сезоне 2025–2026 годов этот экзамен проведут с применением новой технологии, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Апробация итогового сочинения нужна для того, чтобы познакомить учеников с процедурой проведения экзамена. Итоговое сочинение — первое проверочное испытание для выпускников, от которого зависит допуск к остальным экзаменам и получение аттестата об окончании школы.

«Сочинение — это не только допуск к ЕГЭ, но и проверка культуры речи, умения мыслить и аргументировать. Пробная попытка поможет ребятам преодолеть волнение и показать настоящий уровень знаний», — отметил депутат Химок Евгений Иноземцев.

Итоговое сочинение старшеклассники пишут в течение 3 часов и 55 минут. Темы сочинений станут известны за 15 минут до начала экзамена. Оцениваться работы будут по двухбалльной системе «зачет» или «незачет». В отличие от ЕГЭ, итоговое сочинение выпускники будут писать в своих школах. Резервные дни пробного сочинения назначены на 4 февраля и 8 апреля 2026 года.

Известно, что в этом учебном году Министерство образования Московской области решило упросить процесс написания сочинения как для учащихся, так и для экзаменаторов. Бланки теперь будут распечатываться и сканироваться сразу в образовательных организациях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.