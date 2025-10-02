сегодня в 18:55

В школах Балашихи стартовало голосование по качеству горячего питания

Школьники Балашихи могут выразить свое мнение о качестве приготовленной пищи столовых учебных учреждений. В помещениях установлены два специальных ящика, напоминающих избирательные урны, в которые школьники могут опустить «бюллетень», оценив пищу. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Родители обучающихся тоже могут лично попробовать школьное меню в рамках проекта «Родительский контроль».

Согласно постановлению администрации городского округа Балашиха, за качеством школьного питания в городском округе следит бракеражная комиссия. Ее представители проводят органолептический контроль приготовленной продукции.

В каждом образовательном учреждении есть специалист, который отвечает за процесс организации школьного питания. Также в эту работу включены классные руководители.

В школьных столовых введена система педагогического дежурства. Ответственные учителя следят за тем, чтобы ученики соблюдали правила посещения столовой и поддерживали дисциплину во время приема пищи.

В образовательных учреждениях Балашихи организовано двухразовое горячее питание, включает завтрак и обед. Некоторым категориям учеников предоставляется бесплатное горячее питание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.