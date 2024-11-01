В Шатуре завершили монтаж детских игровых площадок

Четыре площадки модернизированы по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Это игровые комплексы в Рошале, на ул. Свердлова и ул. Карла Маркса, в Шатуре на Академической и в Мишеронском на ул. Луначарского. Здесь полностью смонтированы новые игровые элементы, идет этап приемки на баланс службой дорожного хозяйства и благоустройства.

Площадки, установленные по муниципальной программе, также готовы. Их в этом году смонтировали в Шатурторфе, Черустях, Дмитровском Погосте, Туголесском Бору, в Шатуре на ул. Строителей, в Рошале на ул. Карла Либкнехта и в Середникове.

Последняя уже прошла этап приемки. На остальных муниципальных площадках смонтированы все игровые элементы, подрядчикам осталось уложить резиновое покрытие и поставить скамейки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.