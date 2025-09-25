В Шатуре выбирают членов Молодежного парламента

Войти в новый созыв Молодежного парламента муниципального округа Шатура решились 30 человек, но в основной состав пройдут только 15. Участниками конкурсного отбора стали юноши и девушки от 14 до 35 лет. Самопрезентации ребят оценили депутаты местного Совета, а также депутат Московской областной Думы Эдуард Живцов, глава округа Николай Прилуцкий и его заместители, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В основном кандидатами в члены Молодежного парламента стали школьники, которые имеют активную гражданскую позицию, являются участниками, активистами и координаторами различных движений. Несмотря на юный возраст, большинство из них уже имеет опыт в организации интересных проектов.

«Вы выбрали интересный путь. Ваше решение стать членом Молодежного парламента похвально. Главное — ничего не бойтесь. Дерзайте и делайте. Опыт работы „на земле“ пригодится вам в будущем. Интересные идеи всегда готовы поддержать и рассмотреть», — обратился к ребятам Эдуард Живцов.

Во время презентаций ребята не просто рассказывали о том, что уже сделано, но и поделились планами по реализации новых проектов. Некоторые из них заинтересовали главу округа. Например, Николай Прилуцкий предложил ученику шатурского лицея Никите Киселеву более детально проработать вопрос о создании трассы для велосипедной дисциплины, которая включает в себя прыжки на специально выстроенных из грунта трамплинах, и узнать, какому количеству жителей это было бы интересно.

В завершение встречи молодые люди смогли задать главе злободневные вопросы, которые волнуют не только их, но и большинство жителей округа. Для некоторых из ребят это был первый опыт общения с представителями власти. Получился честный и открытый диалог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.