Ветеран пожарной охраны, подполковник внутренней службы в отставке Валентина Ионовна Комиссарова 14 ноября отметила 95-летие. Сотрудники МЧС поздравили жительницу Шатуры с юбилеем, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Валентина Ионовна Комиссарова начала службу в пожарной охране УВД Московской области в 1949 году. За более чем 45 лет работы она прошла путь от сотрудника канцелярии до старшего инспектора оргстроевого отдела.

Комиссарова участвовала в формировании кадрового состава противопожарной службы Подмосковья. Она отбирала и направляла абитуриентов на курсы подготовки сержантского и младшего начальствующего состава, в Ленинградское и Ивановское пожарно-технические училища, Московскую высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД.

Валентина Ионовна помогала молодым специалистам с распределением по подразделениям, бытовым устройством и профессиональным ростом. Через ее наставничество прошли несколько поколений пожарных, в том числе представители семейных династий. Многие из ее воспитанников продолжают службу.

За многолетний добросовестный труд Комиссарову наградили медалью «Ветеран труда» и медалями «За безупречную службу» МВД СССР трех степеней.

Сейчас ветеран живет в городском округе Шатура. В честь юбилея сотрудники Главного управления МЧС России по Московской области передали ей поздравительный адрес от начальника управления, генерал-майора внутренней службы Алексея Павлова, пожелали здоровья, душевного тепла и гармонии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.