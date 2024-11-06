В Шатуре прошла XXIII Конференция местного отделения партии «Единая Россия» в которой приняли участие депутат Государственной Думы Геннадий Панин, депутат Мособлдумы Эдуард Живцов, а также депутаты Совета депутатов городского округа Шатура, передает пресс-служба партии.

С отчетом выступила исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Бурмистрова. В работе конференции приняли участие представители первичных отделений партии, члены местного политсовета и местной контрольно-ревизионной комиссии.

Ольга Бурмистрова зачитала доклад о деятельности местного отделения «Единой России» в 2024 году и приоритетных задачах на ближайший период, об изменениях в связи с обновлением в составе местного политического совета, а также об избрании делегатов на XXIX Конференцию Московского областного регионального отделения «Единой России».

«Программа партии „Единая Россия“ главной задачей определяет повышение уровня жизни населения, обеспечение функционирования всех сфер жизни жителей Шатуры. Партийцами продолжится активная работа по формированию гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции, жители нашего округа на постоянной основе оказывают поддержку для наших бойцов, которые находятся на передовой, а также реализация Народной программы партии», — отметила исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Бурмистрова.

В рамках реализации Народной программы в городском округе Шатура продолжается капитальный ремонт Дома культура имени Нариманова, работы площади у спортивно-культурного центра «Рошаль», уже открыты двери после капитального ремонта школа в поселке Шатурторф.

В ходе встречи Ольга Бурмистрова отметила, что для любой политической партии важным результатом ее деятельности являются итоги выборов. В сентябре этого года «Единая Россия» уверенно одержала победу на выборах в муниципалитетах Подмосковья, набрав около 55% голосов по партийным спискам. В Единый день голосования депутатов муниципальных советов выбирали в 25 городских округах, ещё в 3-х проходили дополнительные выборы.

Но самым главным политическим событием 2024 года стала убедительная победа Владимира Путина на выборах Президента. Несмотря на то, что Владимир Владимирович участвовал в выборах как самовыдвиженец, «Единая Россия» оказала полную поддержку, как в предвыборный период, так и в дни голосования. Он поблагодарил однопартийцев за успешную работу в период избирательной кампании «ЕДГ-2024», где партия получила 20 мандатов.

«Единая Россия» вносит большой вклад в приближении Победы на фронте. Оказывается, существенная гуманитарная помощь в зону СВО (порядка 12 тысяч тонн с начала специальной военной операции), оказана существенная финансовая помощь как для восстановления новых территорий, так и для помощи жителям, постоянно закупается оборудование для наших ребят, которые сегодня на передовой.

Также в торжественной обстановке был вручен партийный билет участнику специальной военной операции, находящемуся в краткосрочном отпуске.

Завершающим пунктом Конференции стало голосование за делегатов на XXIX Конференцию Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». Собравшиеся единогласно проголосовали за делегатов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.