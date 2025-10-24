В Шатуре поздравили старост сел и деревень

23 октября в Подмосковье отмечают День сельского старосты. Праздник молодой, ему всего три года. В нашем округе 89 сельских старост. И это не просто люди с активной жизненной позицией, главные в деревне. Старосты и День села организуют, и с установкой фонаря помогут. По сути, сельские старосты являются связующим звеном между местными жителями и администрацией. Николай Прилуцкий поблагодарил жителей за активную жизненную позицию и вручил почетные грамоты.

«Все люди, которые работают на общественных началах на благо наших жителей, — это люди, которые по-настоящему любят родной край, наш Шатурский край. Низкий вам поклон», — поблагодарил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий старост сел и деревень округа.

Сейчас в округе трудятся 89 сельских старост. Они — настоящие двигатели развития своих территорий. Для Сергея Селиверстова после избрания старостой ничего и не поменялось: как помогал односельчанам, так и продолжает, только удостоверение появилось. За три года в должности местный активист добился чистки колодцев и решил главную для села проблему — отсутствие дорог.

«Горжусь, пробил подсыпку этой и этой дороги. Центральную дорогу нашу подсыпали, отсутствовала. Вплоть до того, что скорая помощь отказывалась ехать, таксисты только до этого пятачка, дальше 2-3 цены просили, если по деревне», — поделился Сергей Селиверстов, староста села Филисово.

Сельских старост в Подмосковье выбирают из числа местных жителей. Срок полномочий — от двух до пяти лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.