В Шатуре открыли мемориал погибшим героям Великой Отечественной войны

С инициативой об установке мемориала к главе округа Николаю Прилуцкому обратился староста деревни Игорь Старостин. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На памятной плите высечены 96 фамилий жителей деревни, ушедших на фронт Великой Отечественной войны и не вернувшихся с полей сражений. Один из них — Герой Советского Союза, маршал Иван Иванович Борзов. В честь него в Шатуре назван проспект и установлен памятник.

Жители деревни продолжают искать сведения о земляках, участвовавших в войне. Уже удалось установить данные еще об 11 земляках, а сведения о 14 других находятся на стадии проверки.

Открытие мемориала в деревне Ворово — это не просто акт увековечивания памяти. Это символ нерушимой связи поколений, напоминание о том, что подвиг героев жив, пока мы помним.

«Сегодня, когда наша страна проходит тяжелейшие испытания, как никогда важно сохранять историческую память, передавать знания о героях нашим детям, помнить и чтить тех, кто отдал свои жизни за будущее всего мира», — отметил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.