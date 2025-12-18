В Шатуре назвали имена победителей и призеров профессиональных окружных педагогических конкурсов

Традиционный конкурс педагогического мастерства провели в муниципальном округе Шатура. Учителя и воспитатели вновь доказали, что их профессия — одна из самых значимых. Каждый день эти люди учат и воспитывают юных жителей округа, дарят им радость познания, вкладывают в них душу и сердце, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Церемония награждения победителей и призеров профессиональных конкурсов «Педагогический дебют», «Воспитатель года» и «Учитель года» прошла 16 декабря в шатурском лицее.

«Сегодня мы чествуем лучших педагогов, опытных мастеров, а также ярких дебютантов. Педагог — не просто профессия, это призвание. Вы не только учите детей, но и помогаете им раскрыть свои таланты, открываете для них новые горизонты. Я благодарю каждого из вас за каждодневный труд и высокий профессионализм», — сказала заместитель главы муниципального округа Шатура Наталья Федорова.

Первыми на сцену вышли конкурсанты, только начинающие свой путь в профессии. Каждый из участников «Педагогического дебюта» проявил смелость и показал свой яркий талант наставника. Абсолютным победителем конкурса «Педагогический дебют» стала Анна Чугунова.

Трудиться в школе Анна Константиновна начала три года назад, потому что ей нравится работать с детьми. На уроках русского языка и литературы она стремится применять интересные методики и современные технологии.

«Было три этапа. В первом надо было показать свою педагогическую фишку — то, что я использую на уроке и то, что у меня получается лучше всего. Во втором этапе у нас был круглый стол. Мы разговаривали на тему искусственного интеллекта, обсуждали плюсы и минусы в работе учителя. Третьим испытанием был открытый урок, на котором мы продемонстрировали, как наша педагогическая фишка работает на уроке с детьми. Я очень благодарна своему коллективу. Они верили в меня, поддерживали, всевозможными советами оказывали помощь, показывали профессиональные примеры», — поделилась учитель русского языка и литературы лицея Шатуры Анна Чугунова.

На торжественной церемонии были названы имена победителей еще двух конкурсов в системе образования.

«Каждый год финал нам готовит что-то новенькое. В этот раз новое то, что мы объединили все наши профессиональные конкурсы в финале: и „Педагогический дебют“, и „Воспитатель года“, и „Учитель года“. И я считаю, что это правильно, потому что не зависимо от возраста и сферы деятельности, где ты работаешь, с дошкольниками или детьми постарше. Цель этого конкурса одна — посмотреть насколько профессионален человек, увлечен и любит свою профессию, и что он может дать детям», — рассказала и. о. начальника управления образования администрации округа Наталья Веселова.

По решению жюри «Воспитателем года — 2025» стала педагог дошкольного отделения лицея г. Рошаля Татьяна Букарева. Абсолютным победителем конкурса «Учитель года» была названа учитель музыки шатурского лицея Татьяна Трофимова.

