В Шатуре ко Дню защитника Отечества открыли фотовыставку

Фотовыставка «Герои нашего времени» начала работу на бульваре Мира в Шатуре ко Дню защитника Отечества. На стендах разместили фотографии жителей округа, участвующих в специальной военной операции. Экспозицию обновили при поддержке местных властей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На бульваре Мира ко Дню защитника Отечества обновили 15 стендов с фотографиями жителей муниципального округа Шатура, которые защищают Родину в зоне проведения специальной военной операции.

Экспозиция размещена на всем протяжении бульвара — от проспекта Ильича до улицы Спортивной. Каждый плакат посвящен отдельному участнику СВО и отражает их ежедневную службу и вклад в обеспечение безопасности страны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.