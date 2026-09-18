В Шатуре 18-летним избирателям вручают сертификаты в бассейн и кино

Акция для впервые голосующих 18-летних жителей проходит в Шатурском округе с 18 по 20 сентября: участникам выдают именные сертификаты в бассейн и билеты в кинотеатр «Рошаль», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Шатурском муниципальном округе на избирательных участках стартовала акция для 18-летних жителей. В дни голосования, с 18 по 20 сентября, молодые избиратели получают именной сертификат на посещение бассейна и билет с открытой датой в кинотеатр «Рошаль».

Акцию проводят в рамках регионального проекта #ЯПРОГОЛОСОВАЛ при поддержке Общественной палаты Московской области. Одной из первых памятные подарки получила Дарья Чугунова, впервые принявшая участие в голосовании.

Дарья состоит в движении «Волонтеры Подмосковья». Она отметила удобную организацию голосования и доброжелательную атмосферу на участке. В микрорайоне Керва среди первых участниц акции также были Ольга Семенова и Елизавета Сурусова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект „Доброе дело“. Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.