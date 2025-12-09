В Серпухове завершили капитальный ремонт 10 дымовых труб на котельных в 2025 году

В городском округе Серпухов завершили капитальный ремонт 10 дымовых труб на 9 котельных за счет целевой субсидии из регионального бюджета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Серпухове в 2025 году завершили капитальный ремонт 10 дымовых труб на 9 котельных. Работы провели за счет целевой субсидии из регионального бюджета. За один сезон обновили 20% всех дымовых труб на источниках тепла округа, где функционирует около 50 крупных котельных под управлением Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО».

Ремонтные работы прошли по адресам: улица Физкультурная, 2-й Оборонный переулок, улицы Джона Рида, Глазовская, Звездная в Серпухове, а также в поселке Большевик, селе Турово и на котельной поселка Кирпичного завода.

Дымовые трубы являются ключевыми элементами системы теплоснабжения, особенно в зимний период. Ремонт проводят только в межотопительный сезон, когда котельные временно не работают, что требует тщательного планирования.

После завершения ремонта каждый объект проходит экспертизу промышленной безопасности, которую проводят специализированные организации. Это подтверждает безопасность эксплуатации труб.

В 2026 году планируется продолжить программу модернизации для обеспечения бесперебойного отопления в домах округа в зимний период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по подготовке отопительного сезона в Подольске. Здесь модернизируют систему теплоснабжения. В городском округе уже отремонтировали три котельные и перекладывают семь участков теплотрассы протяженностью 14,5 км.

«На модернизацию коммунальной инфраструктуры за пять лет во все округа Подмосковья будет инвестировано около 300 млрд рублей. Это предполагает надежные котельные с новыми котлами, новой аппаратурой, с очень высоким уровнем автоматики. Здесь, в микрорайоне Климовск, котельная была в запущенном состоянии. А сейчас проведены все необходимые мероприятия по ее модернизации», — заявил Воробьев.