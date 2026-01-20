В Серпухове устранили последствия аварии на подстанции

В Серпухове ликвидировали последствия аварии на подстанции «Ока», восстановив электроснабжение в 146 домах, обсудили развитие транспортной сети и подготовили мероприятия ко Дню студента, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко провел оперативное совещание, где рассмотрел ключевые вопросы жизнеобеспечения. В выходные профильные службы устранили последствия аварии на подстанции «Ока», из-за которой без света остались 146 многоквартирных домов. В ликвидации аварии участвовали 18 бригад АО «Мособлэнерго» — 134 специалиста и 71 единица техники. Алексей Шимко поблагодарил сотрудников ООО «Занарье-ЖКХ», ООО «Газпром теплоэнерго МО» и Серпуховского отделения Коломенского филиала АО «Мособлэнерго» за оперативную работу.

Для повышения надежности энергосистемы продолжается капитальный ремонт линий электропередачи и модернизация сетей. По итогам 2025 года среднее время устранения технологических нарушений составило 42 минуты.

В сфере транспорта в Серпухове работают семь перевозчиков на 61 маршруте, основной — АО «Мострансавто». В 2026 году планируется запуск нового автобусного маршрута до населенных пунктов Верхние Велеми, Нижние Велеми, Клейменово, Новоселки и Лисенки, а также изменение схем движения маршрутов № 6 и № 51 для повышения транспортной доступности.

21 января в 17:00 во Дворце культуры «Россия» пройдет выездная администрация. Неделя посвящена Дню студента: 22 января состоится «Студенческий бал», а 25 января — областное мероприятие «Зачетный парк» в парке им. Олега Степанова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.