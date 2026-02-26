В Серпухове стартовал этап чемпионата «Профессионалы»

Региональный этап Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы» среди юниоров начался 25 февраля в Губернском колледже городского округа Серпухов. Участники демонстрируют навыки в сфере физической культуры, спорта и фитнеса, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Торжественная церемония открытия прошла на базе колледжа. С приветственным словом к участникам и экспертам обратилась первый заместитель директора Татьяна Молчанова. Главный эксперт чемпионата Дмитрий Сергеев пожелал конкурсантам успешных выступлений.

Праздничную атмосферу на открытии создали выступления Образцового ансамбля танца «Славянский лик» и студентов колледжа совместно с ведущими церемонии.

В ведомстве напомнили, что региональный этап чемпионата проходит в Подмосковье со 2 по 28 февраля на 56 образовательных площадках. В соревнованиях участвуют более 1,7 тыс. школьников и студентов колледжей. Они выступают более чем в 300 компетенциях, из которых свыше 100 представлены в категории «Юниоры». Работу конкурсантов оценивают более 300 экспертов. Движение «Профессионалы» помогает молодежи сделать осознанный выбор будущей профессии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.