В Серпухове провели расширенное заседание Научно-технического совета

Расширенное заседание Научно-технического совета провели в Серпухове. На нем отметили наградами тех, кто посвятил свою жизнь науке, внес значимый вклад в развитие научного потенциала наукограда, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Под председательством Алексея Царькова подвели итоги работы за 2024 год и обсудили основные планы на текущий год.

Одной из ключевых задач, стоящих перед Научно-техническим советом, является создание интегрированной системы образования, которая будет представлять собой Серпуховский Научно-технологический университет «Интеграция».

Этот университет станет частью кампуса мирового уровня.

Приоритетом остаётся создание условий, в том числе совершенствование инфраструктуры, для привлечения в наш округ талантливой молодежи, абитуриентов, научных работников и профессорско-преподавательского состава из других регионов страны. Продолжим системное формирование интегрированной системы непрерывного образования, охватывающей все уровни обучения.

В этом году планируем проведение расширенных выездных заседаний, следующее из которых пройдет в марте текущего года в Пущино. — отметил Сергей Никитенко.

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