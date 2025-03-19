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В Серпухове прошло занятие по отработке эвакуации при пожаре

18 марта в образовательном комплексе «Эффективная школа» (школе № 5) состоялось занятие по отработке эвакуации при пожаре, сообщает пресс-служба администрации округа Серпухов.

В учебном заведении смоделировали внештатное происшествие — возгорание в библиотеке в результате короткого замыкания.

Цель мероприятия — отработать действия в случае чрезвычайного происшествия, минимизировать риски, быстро принимать грамотные решения.

Эвакуация прошла в штатном режиме. Сотрудники учебного заведения сработали слаженно — своевременно вывели детей из здания. Специалисты экстренных служб прибыли на место оперативно, среагировали быстро и четко.

Занятие прошло в рамках ежеквартальной Общеобластной тренировки по эвакуации и отработке навыков действий персонала и посетителей при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций по распоряжению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.