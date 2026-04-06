В Серпухове прошел семинар по поддержке людей с аутизмом

Практический семинар по вопросам поддержки людей с расстройствами аутистического спектра прошел 3 апреля в социальном центре «Серпуховский». Встреча объединила более 40 специалистов из Подмосковья и стала частью Всероссийского инклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Социальный центр «Серпуховский» организовал третий практический семинар, который стал региональной площадкой для обсуждения вопросов инклюзии. В мероприятии приняли участие специалисты и спикеры из Серпухова, Пущина, Домодедова, Наро-Фоминска, Серебряных Прудов и Протвина.

Участники обсудили основные трудности, с которыми сталкиваются люди с аутизмом, и современные подходы к их решению. На семинаре представили новые методические пособия для работы с детьми с расстройствами аутистического спектра. Специалисты ознакомились с инструментами, направленными на развитие и социализацию детей.

Отдельное внимание уделили БОС-терапии, элементам технологии В. В. Воскобовича и научному подходу к использованию музыки в коррекционной работе. Организаторы отметили, что обмен опытом способствует формированию более доступной и инклюзивной среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил руководящий состав правительства региона посетить 12 февраля специализированный семинар для управленцев.

«Мы традиционно каждый год собираемся для того, чтобы учиться, обмениваться мнениями, методиками работы как муниципалитетов, территорий, так и отраслевиков. В этот раз обращаю внимание и прошу всех принять участие 12 февраля в семинаре, он будет посвящен как нашим практикам, касающимся отраслей жизни региона, а также идеологии и политике», — заявил губернатор.