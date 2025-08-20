сегодня в 06:33

В Серпухове после капремонта откроются 7 учреждений образования

В рамках реализации президентской программы по капремонту образовательных учреждений глава городского округа Серпухов Алексей Шимко провел рабочий объезд вместе с Министром строительного комплекса Московской области Александром Туровским, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Капитальный ремонт пяти школ и двух детских садов — на финишной прямой.

19 августа они посетили школы № 6 «Образовательного комплекса им. Владимира Храброго», № 9 «Центра непрерывного образования», № 1 «Школы современного образования».

Работы во всех учреждениях находятся на завершающем этапе. Сейчас в фокусе внимания властей — оснащение школ мебелью и современным оборудованием, благоустройство прилегающих территорий и финишная уборка внутренних помещений объектов.

В День знаний обновленные школы откроют свои двери для 4500 учеников, обеспечив комфорт, безопасность и современные образовательные пространства для юных жителей городского округа Серпухов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.